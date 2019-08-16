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Трамп призвал строить в США больше психбольниц 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 54 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп призвал открывать в стране больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Трамп заявил, что «хочет, чтобы люди помнили слово „психическое заболевание“, передает РИА „Новости“.
»Эти люди (устраивавшие стрельбу — прим. ВЗГЛЯД) психически больные, и никто не говорит об этом. Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения (для психически больных). Нам нужно открывать специальные учреждения, мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах», — подчеркнул президент.
В США часто происходят инциденты со стрельбой в общественных местах. Так, например, недавно был опубликован рейтинг стран G7 по стрельбе в учебных заведениях, и выяснилось, что в США такие случаи происходили в 57 раз чаще, чем в других странах-членах организации.
В начале августа в Техасе произошел инцидент со стрельбой в супермаркете, погибли 20 человек. В среду в Калифорнии мужчина с ружьем устроил перестрелку с полицией на оживленном шоссе в США.
На фоне этих событий американским школьникам начали покупать пуленепробиваемые рюкзаки.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , РИА Новости
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