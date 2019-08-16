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В Швейцарии нашли неизвестные иллюстрации к «Маленькому принцу» 

Газета.Ru + ещё 13 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Швейцарии найдены ранее неизвестные рисунки писателя Антуана де Сент-Экзюпери к сказке "Маленький принц", сообщает The Local.
На рисунках нет дат, но эксперты предполагают, что это ранние варианты известных иллюстраций Экзюпери к "Маленькому принцу".
Рисунки находились в папке в здании, принадлежавшем покойному бизнесмену и коллекционеру Брюно Стефанини. Среди них есть эскиз "Удав, который проглотил слона" и картинка с Маленьким принцем и Лисом. Фонд Стефанини намерен официально сообщить о находке нью-йоркской библиотеке Morgan Library, где хранятся оригинальные рисунки.
Французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери отправился в свое последнее боевое задание 31 июля 1944 года. О его судьбе долгое время ничего не было известно, однако в 2000 году в Средиземном море был найден самолет, которым он управлял, а в 2008 году бывший немецкий летчик признался, что мог сбить писателя.
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В мире , Антуан де Сент-Экзюпери , Швейцария
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