В Швейцарии нашли неизвестные иллюстрации к «Маленькому принцу»

На рисунках нет дат, но эксперты предполагают, что это ранние варианты известных иллюстраций Экзюпери к "Маленькому принцу".

Рисунки находились в папке в здании, принадлежавшем покойному бизнесмену и коллекционеру Брюно Стефанини. Среди них есть эскиз "Удав, который проглотил слона" и картинка с Маленьким принцем и Лисом. Фонд Стефанини намерен официально сообщить о находке нью-йоркской библиотеке Morgan Library, где хранятся оригинальные рисунки.

Французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери отправился в свое последнее боевое задание 31 июля 1944 года. О его судьбе долгое время ничего не было известно, однако в 2000 году в Средиземном море был найден самолет, которым он управлял, а в 2008 году бывший немецкий летчик признался, что мог сбить писателя.