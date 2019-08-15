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Саудовская Аравия променяла США на Китай 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Ahmed Jadallah |/ Reuters
Саудовская Аравия за год в два раза увеличила поставки сырой нефти в Китай и на две трети сократила их в США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на сервис Tanker Trackers, который отслеживает передвижения танкеров и отгрузки нефти.
По его данным, в июле текущего года Саудовская Аравия поставляла Китаю 1 802 788 баррелей нефти в сутки по сравнению с 921 811 баррелями в сутки в августе 2018-го. Между тем экспорт в США упал: в июле страна поставляла в Соединенные Штаты 262 053 барреля в сутки, что почти на 62 процента меньше, чем в августе прошлого года — 687 946 баррелей в сутки.
Причиной этого стали американские санкции в отношении иранской нефти. После введения ограничений Китай, который закупал сырье у Ирана, был вынужден нарастить поставки из других источников, чтобы восполнить дефицит.
Ранее в августе аналитики подсчитали, что Китай может обвалить цены на нефть на 5-7 долларов за баррель, если будет активно пользоваться иранской нефтью. Танкеры из Ирана прибывают в китайские порты и разгружаются, несмотря на санкции США. Однако Китай держит нефть в так называемом таможенном хранилище. Это означает, что де-факто КНР не нарушала санкций, поскольку нефть не пересекала китайскую границу и не используется в КНР.
США ввели санкции в отношении Ирана в 2018 году после выхода из ядерной сделки. Ограничения предусматривают в числе прочего запрет на экспорт нефти. Первоначально США отсрочили санкции на закупку для нескольких крупных импортеров, среди которых был и Китай.
В ноябре прошлого года уже после введения санкций Тегеран нарастил поставки нефтехимической продукции по ценам ниже рыночных в такие государства, как Бразилия, Индия и Китай. В мае Штаты распространили санкции на все без исключения страны, которые закупают нефть у Ирана. После этого Китай перестал покупать иранское сырье.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Китай , Саудовская Аравия , США
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