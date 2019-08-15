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Бут прокомментировал смерть Эпштейна в тюрьме США 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Reuters
Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, прокомментировал RT смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в американской тюрьме.
Он подтвердил, что находился с Эпштйеном в одной тюрьме.
«Это правда, но я не знаю, в каком блоке он был. Здесь же есть специальные отделения, где очень жёсткий режим. Там по шесть камер и очень жёсткий надзор. Там только одиночные камеры. Но говорят, что у него был сокамерник. Значит он был просто в изоляторе. Там обычно по два человека», — рассказал Бут.
10 августа СМИ сообщали, что Эпштейн, обвинявшийся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, скончался в американской тюрьме.
Впоследствии в ФБР приступили к изучению обстоятельств его смерти.
Как заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, смерть Эпштейна в тюрьме вызывает «серьёзные вопросы».
Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где был приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.
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Комментарии
В мире , США , Уильям Барр , Виктор Бут , ФБР
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