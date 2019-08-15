Пока вы не уснули: названо условие передачи Курил Японии 

Россия назвала условие передачи Курил Японии
Япония получит два курильских острова, если заключит с Россией мирный договор. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Россияне назвали размер желаемой зарплаты
Жители крупных городов России считают 66 тысяч рублей в месяц зарплатой, которая способна обеспечить достойную жизнь.
"Мама, наш самолет упал"
Мать 14-летнего Ильи Жабитского, одного из пассажиров самолета Airbus A321, рассказала ТАСС, как узнала об аварии самолета.
США сообщили о взрыве в космосе
Ступень ракеты-носителя Ариан-4 взорвалась на орбите, сообщила в твиттере 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.
Украина создала России новые проблемы
Решение о взыскании с Газпрома 2,6 миллиарда долларов в пользу Нафтогаза приведено в исполнение судом Люксембурга.
СМИ поверили в назначение Раши Сраки послом Словении в РФ
Michel Spingler / AP
Несколько СМИ и блогеров поверили в фейковую новость о том, что Словения назначила послом страны в России дзюдоистку, чемпионку Европы 2003 года по имени Раша Срака.
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны.
Блогеры Украины поглумились над выжившими в ЧП с A321
Украинские блогеры посмеялись над аварийной посадкой Airbus A321 в Подмосковье.
Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал, что байкеры Украины, приезжая в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими.