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Пока вы не уснули: названо условие передачи Курил Японии 

Рамблер 27 минут назад

Россия назвала условие передачи Курил Японии

Япония получит два курильских острова, если заключит с Россией мирный договор. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Россияне назвали размер желаемой зарплаты

Жители крупных городов России считают 66 тысяч рублей в месяц зарплатой, которая способна обеспечить достойную жизнь.

"Мама, наш самолет упал"

Мать 14-летнего Ильи Жабитского, одного из пассажиров самолета Airbus A321, рассказала ТАСС, как узнала об аварии самолета.

США сообщили о взрыве в космосе

Ступень ракеты-носителя Ариан-4 взорвалась на орбите, сообщила в твиттере 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.

Украина создала России новые проблемы

Решение о взыскании с Газпрома 2,6 миллиарда долларов в пользу Нафтогаза приведено в исполнение судом Люксембурга.

СМИ поверили в назначение Раши Сраки послом Словении в РФ

Michel Spingler / AP
Несколько СМИ и блогеров поверили в фейковую новость о том, что Словения назначила послом страны в России дзюдоистку, чемпионку Европы 2003 года по имени Раша Срака.

Украина пожизненно обеспечит Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны.

Блогеры Украины поглумились над выжившими в ЧП с A321

Украинские блогеры посмеялись над аварийной посадкой Airbus A321 в Подмосковье.

Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал, что байкеры Украины, приезжая в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими.
Комментарии2
В мире , Видео , Петр Порошенко , Александр Залдостанов , Сергей Лавров , Олег Артемьев , Нафтогаз , Газпром , Ночные волки , Роскосмос , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Япония
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