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СМИ: Эрдоган посетит Сербию 29 августа 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган посетит Сербию с визитом 29 августа. Как сообщило в четверг агентство Tanjug, в ходе поездки турецкий лидер совместно со своим сербским коллегой Александаром Вучичем примет участие в церемонии начала работ по строительству автотрассы Белград — Сараево.
Коммерческий договор по проектированию и строительству участка пути Белград — Сараево был подписан между правительством Сербии, Автодором Сербии и турецкой компанией "Ташйапы" в декабре 2018 года. Строительство трассы предоставит Сербии выход на европейский Коридор 5, который связывает Венгрию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. Боснии и Герцеговине проект даст выход на центральные регионы Сербии по Коридорам 10 и 11.
По данным агентства, Эрдоган также посетит Санджак, мусульманский регион на юге Сербии, имеющий исторически тесные связи с Турцией. Там он примет участие в пуске реконструкции трассы Нови-Пазар — Тутин. Соответствующее соглашение было подписано на церемонии открытия нового аэропорта в Стамбуле 29 октября 2018 года.
В октябре 2018 года в телефонном разговоре Эрдоган и Вучич договорились начать подготовку к многодневному визиту Эрдогана в Сербию в 2019 году. Собеседники отметили, что отношения двух стран находятся на подъеме, политический диалог интенсивный, а экономическое взаимодействие наращивает объемы. Президенты констатировали, что бошняки в Сербии, живущие в Санджаке, являются мостом сотрудничества между двумя странами.
Рашская область, или Санджак (главный город — Нови-Пазар), — регион на юге Сербии, населенный славянами, во время турецкого ига принявшими ислам и с недавних пор именующими себя бошняками. Бошняки тяготеют к Турции как к своей духовной родине, зачастую не скрывая от Белграда сепаратистских настроений. Значительная диаспора бошняков из Санджака столетиями живет в Турции, поддерживая свою малую родину финансово и идеологически. Эрдоган посещал Санджак во время визитов в Сербию в 2011 и 2017 году.
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Комментарии
В мире , Босния и Герцеговина , Венгрия , Сараево , Сербия , Турция , Хорватия
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