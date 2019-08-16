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США угрожают всем, кто связан с иранским танкером 

Вести.Ru + ещё 44 1 час назад
Фото: AP/ТАСС
Госдеп США угрожает всем, кто связан с иранским танкером Grace 1 — тем самым, который был задержан в Гибралтаре.
В Штатах заявили, что судно перевозит нефть в Сирию. Хотя ранее Тегеран предоставил письменные объяснения, что место назначения танкера другое, и суд Гибралтара эти заверения устроили. Он постановил отпустить судно.
Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и пожары. США заявили, что причиной была атака иранцев, Тегеран в ответ обвинил Вашингтон в провокациях.
19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил и сопровожден до берега для проверки. Британские власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.
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В мире , Госдеп США , Сирия , Тегеран
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