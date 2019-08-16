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США пригрозили последствиями танкеру с иранской нефтью 

News.ru + ещё 42 1 час назад
Фото: AP/ТАСС
США грозят неприятностями танкеру с иранской нефтью Grace 1, включая запрет на въезд в Штаты. Заподозрен танкер был британскими властями за нарушение санкций против Сирии.
Сообщение содержится в заявлении Госдепа. Задержаны капитан судна, старший помощник и ещё два члена экипажа. Иранские власти уже сделали заявление, что Grace 1 совсем скоро покинет Гибралтар, подготовка к его плаванию была предусмотрен заранее.
Как сказано в заявлении американских властей, танкер «помогал Корпусу стражей исламской революции».
"Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1", — говорится в сообщении Госдепа.
Ранее News.ru сообщал, что иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июня, освобождён властями Гибралтара. По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, как США обратились к местным властям с просьбой продлить задержание.
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В мире , Госдеп США , Сирия
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