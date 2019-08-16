США пригрозили последствиями танкеру с иранской нефтью

США грозят неприятностями танкеру с иранской нефтью Grace 1, включая запрет на въезд в Штаты. Заподозрен танкер был британскими властями за нарушение санкций против Сирии

Сообщение содержится в заявлении Госдепа . Задержаны капитан судна, старший помощник и ещё два члена экипажа. Иранские власти уже сделали заявление, что Grace 1 совсем скоро покинет Гибралтар, подготовка к его плаванию была предусмотрен заранее.

Как сказано в заявлении американских властей, танкер «помогал Корпусу стражей исламской революции».

"Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1", — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее News.ru сообщал, что иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июня, освобождён властями Гибралтара. По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, как США обратились к местным властям с просьбой продлить задержание.