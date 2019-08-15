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Мощный тайфун привел в Японии к человеческим жертвам 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Twitter
Обрушившийся на запад Японии мощный тропический шторм "Кроса" привел к гибели одного человека.
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала газета The Japan Times.
Издание сообщило, что в префектуре Хиросима из-за сильных порывов ветра и высоких волн 82-летний мужчина упал в воду с судна, когда пытался пришвартоваться и утонул.
Всего же из-за шторма в 13 префектурах, расположенных на западе страны, 49 человек получили травмы различной степени тяжести. Более семи тысяч человек были эвакуированы, примерно две с половиной тысячи домов остались без электричества.
"Кроса" заставил отменить сотни внутренних авиационных рейсов, прервал движение поездов между Осакой и Кокурой, а также заставил прекратить паромное сообщение острова Сикоку с другими территориями Японии.
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В мире , Азия , Происшествия , Япония
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