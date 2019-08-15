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Найдена четвертая жертва отравления в Солсбери 

Lenta.ru + ещё 5 39 минут назад
Британская полиция сообщила о четвертой жертве отравления в Солбсери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — говорится в сообщении.
Бывший полковник Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.
От контакта с «Новичком» ранее пострадали полицейский Ник Бейли, а также Чарли Роули и Дон Стерджесс. Бейли и Роули прошли длительную реабилитацию, но утверждают, что их здоровью нанесен большой урон. Стерджесс скончалась.
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В мире , Видео , Происшествия , Сергей Скрипаль , Ник Бейли , Дон Стерджесс , ГРУ
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