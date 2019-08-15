Найдена четвертая жертва отравления в Солсбери

Британская полиция сообщила о четвертой жертве отравления в Солбсери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — говорится в сообщении.

Бывший полковник Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ , органа российской военной разведки. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.