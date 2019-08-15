СМИ поверили в назначение Раши Сраки послом Словении в России

Несколько СМИ и блогеров поверили в фейковую новость о том, что Словения назначила послом страны в России дзюдоистку, чемпионку Европы 2003 года по имени Раша Срака (Raša Sraka).

Материал успели перепечатать украинские интернет-издания, такие как «Знай.ua», «Главное» и Champion. Издание «Главком» опубликовало новость, но позднее заменило ее на другую. В настоящее время увидеть наличие материала про Сраку можно только через поисковик.

Выдуманная новость появилась на сайте агентства «Панорама», которое позиционирует себя как сатирическое издание. В опубликованном шуточном сообщении говорится, что об этом сообщается на сайте МИД Словении, однако на самом деле ресурс не публиковал подобной информации.

Вымышленный министр иностранных дел страны Душан Сралькович (настоящего главу внешнеполитического ведомства страны зовут Миро Церар — прим. «Ленты.ру») «рассказал» причины выбора Сраки на дипломатическую должность: «У Раши очень удачное имя — по-английски это слово переводится как Россия. Кроме того, у нее много общего с российскими политиками, что должно помочь наладить им тесный контакт».

Раша Срака — реальная словенская дзюдоистка, но политикой она не занимается и такую должность не получала. Она родилась 10 октября 1979 в городе Любляна. Чемпионка Европы 2003 года по дзюдо, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы. Выступала в весовой категории до 70 килограммов.