В партии Зеленского пообещали избавиться от неприкасаемых в своих рядах

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что его политическая сила намерена жестко следить за дисциплиной избранных от нее депутатов. Об этом сообщает УНИАН.

«Конечно, наши депутаты представляют украинский народ и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры — это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно», — заявил он.

Политик подчеркнул, что партия несет репутационную ответственность за деятельность депутатов, так как выдвигала их именно она.

Он добавил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе закон об отмене депутатской неприкосновенности.

«Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых», — подытожил Разумков.