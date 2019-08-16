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В Молдавии принят закон о парламентских выборах 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Выборы в парламент Молдавии будут проводиться только по партийным спискам. Этот закон депутаты приняли в третьем, окончательном чтении.
Кроме того, процентный барьер для партий снизили с шести до пяти процентов, а для избирательных блоков — с восьми до семи, передает "Россия 24".
При этом, местные выборы, назначенные на 20 октября, пройдут по старым правилам.
Пропорциональная избирательная система действовала в стране до 2017 года, когда ее заменили на смешанную. Ту реформу жестко критиковала как молдавская общественность, так и международные эксперты.
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