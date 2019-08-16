Удастся ли Киеву и Вашингтону расширить нормандский формат

США считают «интересным» предложение Владимира Зеленского расширить нормандский формат. Об этом заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор . Ранее Зеленский призвал подключить к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе Соединённые Штаты и Великобританию . По мнению экспертов, Киев не желает выполнять Минские соглашения и пытается ввести новых игроков, чтобы заключить новые договорённости на более выгодных для Украины условиях.

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что США заинтересованы в расширении нормандского формата. Об этом он сообщил 15 августа в интервью изданию «Европейская правда».

«Мы считаем, что это интересное предложение, — сказал Тейлор. — Конечно, надо, чтобы другие участники нормандского формата высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании, но я могу сказать, что нам это интересно».

Также американский дипломат добавил, что представитель США по Украине Курт Волкер уже ведёт переговоры по изменению нормандского формата. Сам Волкер ранее заявлял, что консультации по этому вопросу могут состояться в начале следующей недели.

Бомба под «Минск»

Напомним, 8 июля президент Зеленский выступил с предложением провести встречу, посвящённую урегулированию конфликта в Донбассе, в которой приняли бы участие не только лидеры стран «нормандской четвёрки» — России , Украины, Германии Франции , но и Великобритании и США.

Зато в поддержку присоединения США и Великобритании к нормандскому формату выступила Польша . 13 августа глава МИД страны Яцек Чапутович заявил, что, «возможно, это правильный путь». Кроме того, Чапутович считает, что Евросоюз также должен более активно подключиться к переговорному процессу.

Как отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко , Киев стремится изменить нормандский формат, чтобы окончательно похоронить невыгодные для себя Минские соглашения, где прописан особый статус Донбасса.

«Для Киева нормандский формат в таком виде неприемлем, — пояснил RT Бондаренко. — Они бы хотели изменить Минские соглашения, как-то их обновить, а это невыгодно ни Москве, ни другим участникам нормандского формата — Германии и Франции. Поэтому Украина сегодня ищет для себя возможность хоть как-нибудь поменять правила игры, а для этого нужно вводить нового игрока, который санкционировал бы изменения или обновление Минских соглашений. Если говорить конкретно, то они хотят ввести в нормандский формат США и Великобританию».

В желании реализовать в Донбассе сценарий, который «не предусмотрен Минскими соглашениями», заявил и Уильям Тейлор. По его мнению, нужно ввести международных миротворцев в зону конфликта и интегрировать территории ЛНР и ДНР в состав Украины.

Президент Владимир Зеленский хочет завершить войну на востоке страны на своих условиях, считает источник RT в Министерстве иностранных дел Украины.

«Но против выступает Россия. Её представители хотят, чтобы украинское руководство учитывало интересы граждан востока страны. В этом и заключается главная проблема. Представители Франции и Германии прекрасно понимают, что на этих условиях договориться не удастся, поскольку украинское руководство на самом деле не заинтересовано возвращать Донбасс. Зеленский хочет привлечь на свою сторону сильных союзников — представителей США или Великобритании, которые должны выступить в поддержку Украины и надавить на Германию и Францию. Но я думаю, что из этого ничего не выйдет. В лучшем случае все переругаются и разойдутся», — заявил RT собеседник во внешнеполитическом ведомстве Украины.

С последним выводом согласен и Олег Бондаренко.

«Если четыре стороны, которые на данный момент являются участниками нормандского формата, не могут договориться между собой, то с введением туда дополнительно англо-американской стороны эта договорённость станет ещё более недостижимой», — считает политолог.

Как отметил ранее Григорий Карасин, идея расширить нормандский формат за счёт англичан и американцев не нова.

«Ранее её активно педалировал Пётр Порошенко, настойчиво добиваясь включения США в нормандский формат. Теперь настала очередь Владимира Александровича Зеленского выступать со схожими предложениями», — заявил российский дипломат.

«В связи с этим Зеленский афиширует на каждом углу, что Соединённые Штаты с ним. Если эта идея реализуется, то он будет хвастать, что с Порошенко США не хотели работать, поэтому и не было нормандского формата, а с приходом нового президента Штаты согласились это сделать», — заявил Манойло.

В свою очередь, Соединённые Штаты, по мнению экспертов, рассматривают нормандский процесс исключительно как рычаг давления на Украину.

«Если там появятся Соединённые Штаты, то они, не будучи региональным игроком, получат возможность вмешиваться в дела Украины напрямую», — утверждает политолог.

В то же время источник RT в партии «Европейская солидарность» считает, что вовлечение в нормандский процесс может понадобиться Дональду Трампу в качестве предвыборного козыря: накануне президентских выборов 2020 года ему нужны внешнеполитические победы.

«Президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться на выборах в следующем году, и ему нужна весомая победа. Завершение военных действий на востоке Украины при содействии администрации Трампа — это дополнительные очки в рейтинге американского президента. Поэтому США могут присоединиться к нормандскому формату. Только пока я не представляю, каким образом можно быстро решить этот конфликт. В это не верят даже в Берлине и Париже», — заявил RT представитель партии Петра Порошенко.

Позиция Тейлора

По слова Уильяма Тейлора, он уже заметил «позитивные изменения» в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе после прихода к власти Владимира Зеленского. В качестве примера он привёл желание Зеленского сохранить перемирие, его готовность к переговорам с Россией и изменение подхода к жителям Крыма и Донбасса.

«Существует возможность того, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Чёрного моря, Керченского пролива. Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это вдохновляющая новость», — заявил временный поверенный в делах США на Украине.

Также он похвалил Зеленского за отвод вооружений от линии соприкосновения в Станице Луганской и заявил, что если этот шаг «будет продублирован в других местах вдоль линии соприкосновения, это вполне может привести к изменениям». В то же время американский представитель подчеркнул, что, по его мнению, главную роль в мирном процессе должно сыграть санкционное давление на Россию.

По мнению Олега Бондаренко, США на самом деле могут помочь принести мир в Донбасс. Но для этого Вашингтон должен оказать давление на Киев.

«Если говорить о внешней силе, которая могла бы урегулировать конфликт в Донбассе, то, на мой взгляд, это по силам только американцам, — отметил эксперт. — Они вполне способны надавить на Киев. Но на сегодняшний день у них нет такого желания».

Единственный выход

После прихода к власти на Украине Владимира Зеленского представители стран «нормандской четвёрки» стали заявлять о возможности возобновления встреч. В последние годы президентства Петра Порошенко саммиты на уровне глав МИД и лидеров государств практически прекратились.

Ангелу Меркель и 6 августа сам Зеленский призвал «лидеров стран — участниц нормандского переговорного формата Эммануэля Макрона Владимира Путина как можно быстрее собраться для возобновления переговоров». Позже он позвонил всем упомянутым главам государств и обсудил с ними эту идею. На сегодняшний день известно, что нормандский формат будет обсуждаться в ходе встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном 19 августа в Париже.

Как отметил 15 августа глава российского МИД Сергей Лавров, Москва готова к возобновлению диалога по Донбассу в нормандском формате.

«Но для того, чтобы это делать, сначала необходимо выполнить то, о чём нормандские лидеры договаривались уже почти три года назад, в октябре 2016 года», — отметил Лавров, выступая на молодёжном форуме «Территория смыслов».

По его словам, речь идёт о выполнении Минских соглашений.

Андрей Манойло отмечает, что никакие международные форматы не помогут, если Киев не будет вести прямые переговоры с руководством ДНР и ЛНР и не заключит с ними прямые соглашения.