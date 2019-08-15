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ВВС США сообщили о взрыве в космосе 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила о взрыве на околоземной орбите третьей ступени европейской ракеты-носителя Ariane.
По данным американских военных, инцидент произошел 22 июля в 12.17 мск. Ступень ракеты находилась на орбите высотой от 1296 до 1404 км и распалась на семь обломков. Предположительно, Arian взорвалась сама по себе, столкновения с космическим мусором или другим орбитальным объектом перед этим не зафиксировано.
В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
18-я эскадрилья контроля космического пространства базируется на авиабазе Вандерберг в Калифорнии, в ее задачи входит обнаружение, идентификация и сопровождение космических аппаратов на околоземной орбите. Там же находятся космодром и стартовые позиции перехватчиков системы противоракетной обороны США
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