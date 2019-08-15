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Дружить с Россией и США: Додон рассказал про планы Молдавии 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Президент Молдавии Игорь Додон заявил о желании развивать сотрудничество с США, но и добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Россией. Такие намерения он высказал на встрече с членом палаты представителей конгресса США Майком Куигли. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США готовят государственный переворот в Молдавии по модели Венесуэлы.
Кишинев хочет расширения сотрудничества с Вашингтоном, но в то же время будет продолжать политику по углублению связей с Москвой — заявил президент Молдавии Игорь Додон на рабочей встрече с членом палаты представителей конгресса США Майком Куигли.
«Заверил американского гостя в твердой позиции Кишинева по сохранению в силе всех международных соглашений нашей страны, в том числе с Европейским союзом. При этом Республика Молдова будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией», — пояснил молдавский лидер.
В начале июня Конституционный суд Молдавии принял решение о нелегитимности парламента, о незаконности утверждения парламентариями правительства Майи Санду и итогов выборов председателя законодательного органа Зинаиды Гречаный.
Однако в ответ на требование суда досрочно распустить парламент, так как в указанный срок не было сформировано новое правительство, Додон указал, что не намерен этого делать.
Кроме того, депутаты молдавского парламента от Партии социалистов, а также от политического альянса проевропейских правоцентристских партий «Избирательный блок „ACUM“ объявили Молдавию „захваченным государством“. Причем, парламентарии подписали заявление о „захвате“ в присутствии посла США в Молдавии Дерека Хогана.
Вскоре Демократическая партия объявила, что правительство Павла Филипа добровольно уходит в отставку. Свое решение демократы объяснили тем, что считают, что это поможет в решении политического кризиса в стране.
Уход правительства Молдавии поприветствовали в ряде стран, в том числе в США и Германии.
Американские власти заявили, что „воодушевлены“ тем, что новая коалиция и прежнее правительство решили конфликт мирным путем.
В феврале нынешнего года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты в „фирменном стиле“ вмешиваются в парламентские выборы в Молдавии. По словам дипломата, США, „по сути“, пытаются осуществить „государственный переворот“ в Венесуэле.
»Схожую участь, похоже, готовят и для Молдавии», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.
Что касается отношений с Москвой, то ходе январской встречи с президентом России Владимиром Путиным Игорь Додон указал, что 65% граждан Молдавии «считают Россию дружественным государством».
«Очень надеемся, что мнение народа будет четко и ясно прослеживаться в следующем парламенте. Ну это уже народ примет решение», — пояснил Додон, имея в виду парламентские выборы в республике.
В духовной сфере он также пообещал быть сторонником Москвы, указав, что Молдавско-Кишиневская митрополия сохранит верность Московскому патриархату, канонической частью которого она является.
«У наших народов общие духовные ценности, и у нас общая православная церковь… Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше», — пояснил президент Молдавии.
Молдавия грозила выставить России счет за присутствие на территории Приднестровья российских войск,
рассказывал тогдашний спикер молдавского парламента Андриан Канду.
Он обвинил Москву в нарушении норм международного права, пригрозив взыскать «миллиарды долларов за оккупацию Приднестровья».
«Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине. Надеюсь, что вопрос о незаконном присутствии российских войск в Приднестровье попадет в поле зрения ООН», — сказал политик.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал такое решение Кишинева недружелюбным. Депутат добавил, что складывающаяся ситуация еще раз показала нежелание ряда политических сил в Молдавии следовать курсу, выбранному Додоном.
В 2017 году Додон пообещал, что республика будет сохранять свой нейтральный военный статус, пояснив, что Кишинев не стремится ни в НАТО, ни в какой-либо другой военный блок. Также молдавский лидер в очередной раз подтвердил свое намерение решить проблему Приднестровья мирным путем. Додон исключил силовой сценарий.
Между тем за неделю до этого в СМИ появились сообщения, что военно-морские силы США ищут подрядчика для строительства объектов на территории тренировочной базы национальной армии Молдавии в селе Бульбоака, которая находится в нескольких десятках километров от Тирасполя
В 2015 году отношения между РФ и Молдавией ухудшились, когда Кишинев ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС. Спустя два года в Молдавии был введен запрет на поездки членов парламента и правительства в Россию, передает НСН.
Позднее Кишинев и Москва договорились о возобновлении работы молдавско-российской межправительственной комиссии, не собиравшейся на заседания с 2016 года, передает ФАН.
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В мире , СНГ , Статьи , Павел Филип , Игорь Додон , Андриан Канду , Юрий Швыткин , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ЕС , Демократическая партия США , ООН , РПЦ , Госдума , НАТО , Венесуэла , Кишинёв , Молдова , Москва , США
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