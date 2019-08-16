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Абэ объявил об отказе Японии участвовать в любых войнах 

Газета.Ru + ещё 9 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что страна больше никогда не будет участвовать в войнах. Об этом сообщает ТАСС.
Стоит отметить, что премьер Японии сказал об этом, выступая на памятной церемонии, приуроченной к 74-й годовщине капитуляции Токио.
Он напомнил, что в прошлой войне погибли более 3 млн жителей. По его словам, теперь Япония привержена миру и процветанию и будет отказываться от участия в любых войнах.
"Никогда не повторять разрушительную войну. Эта клятва не менялась в эпоху Сёва и Хэйсэй и не будет изменена", — подчеркнул Абэ.
Также, по его словам, японская сторона будет работать с другими странами и помогать в решении различных вопросов, стоящих перед страной.
После Абэ выступил новый император Японии Нарухито. Он выразил надежду на то, что война никогда больше не повторится.
Ранее сообщалось, что в Японии связали военные компенсации и мирный договор с Россией.
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В мире , Азия , Синдзо Абэ , Япония
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