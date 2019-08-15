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Трамп потерял миллиарды долларов на посту президента 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что после победы на выборах потратил несколько миллиардов долларов на адвокатов, но не переживает об этом. С такими словами он выступил перед сотрудниками нефтехимического предприятия Shell в Пенсильвании, сообщает NBC News.
Трамп вспомнил, как его обвиняли в заработке на членах делегации наследного саудовского принца Мохаммеда бин Салмана, которые останавливались в его отеле в самых дорогих номерах. «А что насчет пяти миллиардов долларов, которые я потерял?» — возмутился глава Белого дома.
По словам Трампа, ему приходится оплачивать многочисленные судебные процессы, которые идут каждый день. В то же время он подчеркнул, что достаточно богат и не обращает внимания на такие траты, потому что главное для него — делать отличную работу каждый день. Президент добавил, что хотел бы переизбраться на второй срок в следующем году.
Издание отмечает, что проверить слова Трампа о крупных финансовых потерях невозможно, поскольку он не раскрывает свои налоговые декларации, а в прошлом его нередко ловили на преувеличении своего состояния. Ранее бизнесмен заявлял, что его состояние превышает 10 миллиардов долларов. В марте этого года Forbes оценивал состояние Трампа в 3,1 миллиарда долларов, а Bloomberg в 2018 году — в 2,9 миллиарда.
Тем не менее сокращение состояния Трампа Forbes подтверждает. По данным издания, спустя год после вступления в должность оно стало меньше на миллиард. После победы на президентских выборах бизнесмен покинул все посты в более чем 400 компаниях, оставив вместо себя своих сыновей.
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Комментарии1
В мире , Дональд Трамп , Shell , Forbes , Bloomberg , телеканал NBC , США
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