Трамп потерял миллиарды долларов на посту президента

Трамп вспомнил, как его обвиняли в заработке на членах делегации наследного саудовского принца Мохаммеда бин Салмана, которые останавливались в его отеле в самых дорогих номерах. «А что насчет пяти миллиардов долларов, которые я потерял?» — возмутился глава Белого дома.

По словам Трампа, ему приходится оплачивать многочисленные судебные процессы, которые идут каждый день. В то же время он подчеркнул, что достаточно богат и не обращает внимания на такие траты, потому что главное для него — делать отличную работу каждый день. Президент добавил, что хотел бы переизбраться на второй срок в следующем году.

Издание отмечает, что проверить слова Трампа о крупных финансовых потерях невозможно, поскольку он не раскрывает свои налоговые декларации, а в прошлом его нередко ловили на преувеличении своего состояния. Ранее бизнесмен заявлял, что его состояние превышает 10 миллиардов долларов. В марте этого года Forbes оценивал состояние Трампа в 3,1 миллиарда долларов, а Bloomberg в 2018 году — в 2,9 миллиарда.

Тем не менее сокращение состояния Трампа Forbes подтверждает. По данным издания, спустя год после вступления в должность оно стало меньше на миллиард. После победы на президентских выборах бизнесмен покинул все посты в более чем 400 компаниях, оставив вместо себя своих сыновей.