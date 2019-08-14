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Украинского замминистра задержали с полмиллиона долларов 

Рамблер + ещё 4 9 минут назад
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.
Сообщается, что Грымчак и его помощник были задержаны в результате совместной операции НАБУ, Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в получении взятки.
«Указанные лица якобы за оказание ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Грымчак и его помощник были задержаны «на горячем» при получении части денег в размере 480 тысяч долларов.
В мире , Видео , Украина , Юрий Грымчак , Генпрокуратура РФ , СБУ
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