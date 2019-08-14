Подсчитано число детей-рабов

В мире сейчас насчитывается 152 миллиона детей-рабов. Об этом сообщила спецдокладчик ООН по вопросу о современных формах рабства Урмила Бхоола, передает ТАСС.

Как отмечается в ее исследовании, среди несовершеннолетних невольников 64 миллиона девочек и 88 миллионов мальчиков, практически половине из них от пяти до 11 лет. В общей сложности в трудовом рабстве находится почти каждый десятый ребенок, а в наименее развитых странах этот показатель гораздо выше — страдает каждый четвертый в возрасте от пяти до 17.

Случаи разрешенной детской работы в докладе не учитываются, однако цифры включают в себя использование детей для наркоторговли и принудительные ранние браки. Для того, чтобы вовлечь детей в торговлю запрещенными веществами, на них давят психологически, угрожают, применяют насилие и накачивают наркотиками, отмечает Бхоола.

«Для детского брака характерен подневольный труд в домашнем хозяйстве, в то время как подневольный брак зачастую ведет к сексуальному рабству», — добавляет спецдокладчик. Отмечается, что в подобных отношениях состоят почти 5,7 миллиона детей. Первое место по этому показателю заняли страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на втором — Африки. При этом именно Африка находится на первом месте по общим показателям детского труда.