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На вокзале Донецка впервые за пять лет появятся электрички 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Железнодорожный вокзал Донецка впервые с 2014 года начнет принимать и отправлять и поезда. Пока что — только пригородные. Они начнут курсировать с 19 августа.
Электрички будут ездить в подконтрольные самопровозглашённой Донецкой народной республике населённые пункты Мандрыкино и Еленовка. В пути предусмотрены все промежуточные остановки.
За сутки составы будут совершать по три рейса туда и обратно, сообщили в пресс-службе «Донецкой железной дороги».
До начала вооружённого конфликта на востоке Украины Донецкий железнодорожный вокзал принимал более 60 поездов, в том числе из России. В 2012 году он был реконструирован и стал одним из самых современных в стране.
Ранее, как писал News.ru, «Украинские железные дороги» возобновили движение пригородных поездов на участке Мариуполь — Южнодонбасская. Оно также было прервано в 2014 году.
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В мире , Укрзализныця , Донецк
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