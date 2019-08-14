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Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток — 2".
Политик заявил, что проект якобы несет опасность для диверсификации энергопоставок в Евросоюз. Также Науседа отметил, что Киев опасается возможной потери транзита российского газа.
"Госпожа Меркель согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать", — цитирует политика Sputnik Литва
Науседа вступил в должность в президента месяц назад. Ранее этот пост занимала Даля Грибаускайте, которая также критиковала энергетический проект.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Германия и Австрия поддерживают российский проект, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива. Также за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
Литва, Латвия и Польша критикуют "Северный поток — 2", называя проект политически мотивированным. Кроме того, против строительства выступает Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу. Более того, в американском конгрессе подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против участников проекта.
В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала возможные санкции против участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.
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Комментарии1
В мире , Прибалтика , Ангела Меркель , Мария Захарова , Даля Грибаускайте , МИД , ЕС , ИА Sputnik , Германия , Литва
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