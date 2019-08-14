Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2»

Политик заявил, что проект якобы несет опасность для диверсификации энергопоставок в Евросоюз . Также Науседа отметил, что Киев опасается возможной потери транзита российского газа.

"Госпожа Меркель согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать", — цитирует политика Sputnik Литва

Науседа вступил в должность в президента месяц назад. Ранее этот пост занимала Даля Грибаускайте , которая также критиковала энергетический проект.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Германия и Австрия поддерживают российский проект, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива. Также за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

Литва, Латвия и Польша критикуют "Северный поток — 2", называя проект политически мотивированным. Кроме того, против строительства выступает Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу. Более того, в американском конгрессе подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против участников проекта.