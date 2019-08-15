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Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает LRT.
По словам литовского лидера, российский проект представляет опасность, которая заключается в диверсификации поставок энергоресурсов в Евросоюз. Науседа добавил, что Украина опасается возможной потери транзита российского газа. «Госпожа Меркель согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать», — отметил президент Литвы.
Инаугурация Гитанаса Науседы прошла 12 июля. В тот же день свои полномочия сложила бывший президент Литвы Дали Грибаускайте.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Он пройдет через территориальные воды или в исключительной экономической зоне стран, расположенных вдоль побережья моря: помимо России и Германии, это Финляндия, Швеция и Дания. Проект планируют завершить в конце 2019 года.
Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Запуск «Северного потока-2», а также газопровода «Турецкий поток», строительство которого также планируется завершить в 2019 году, может сделать украинскую газотранспортную систему невостребованной. Также против строительства «Северного потока-2» выступают Польша, Латвия, Литва и США, которые продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.
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Комментарии36
В мире , Видео , Прибалтика , Северный поток 2 , Законопроекты , Ангела Меркель , ЕС , Германия , Литва
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