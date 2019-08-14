Бурджанадзе оценила убытки Грузии от конфликта с Россией 

Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия — демократическое движение" Нино Бурджанадзе рассказала о финансовых убытках страны от конфликта с Россией. Об этом она заявила в эфире НСН.
Комментируя заявление директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко об убытках Грузии в размере $60 млн, она назвала этот показатель преуменьшенным. По ее словам, потери Грузии в 10 раз больше и достигают около $700 млн Бурджанадзе также отметила, что после заявления о прекращении авиасообщения между Россией и Грузией, национальная валюта страны — лари резко упал по отношению к доллару.
Ранее сообщалось, что премьер Грузии подсчитал потери туристического сектора из-за России.