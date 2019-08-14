Меркель после отпуска снова сидя слушала гимн

При встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой канцлер Германии Ангела Меркель снова села во время воинских почестей и гимна, передает RTL.

Это произошло во время встречи политиков в Берлине.

Сначала Меркель подошла и встретила Науседу у машины, после этого они поприветствовали делегации и сели на стулья.

Это произошло на второй рабочий день после ее летних каникул.

Причиной изменения протокола является пошатнувшееся здоровье Меркель и возможная угроза нового приступа дрожи, который канцлер испытывала уже несколько раз во время официальных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Меркель не будет на рабочем месте в течение 28 дней.