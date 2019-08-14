Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель после отпуска снова сидя слушала гимн 

Газета.Ru 39 минут назад
При встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой канцлер Германии Ангела Меркель снова села во время воинских почестей и гимна, передает RTL.
Это произошло во время встречи политиков в Берлине.
Сначала Меркель подошла и встретила Науседу у машины, после этого они поприветствовали делегации и сели на стулья.
Это произошло на второй рабочий день после ее летних каникул.
Причиной изменения протокола является пошатнувшееся здоровье Меркель и возможная угроза нового приступа дрожи, который канцлер испытывала уже несколько раз во время официальных мероприятий.
Ранее сообщалось, что Меркель не будет на рабочем месте в течение 28 дней.
Газета.Ru: последние новости
Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве A$AP Rocky признали виновным Постпред России ответил на слова об отчаянном положении украинцев в Крыму
В мире , Видео , Украина , Ангела Меркель , RTL Group , Германия , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры18
Ту-160 перебросили к границе США134
Названы места размещения США запрещенных ракет125
«Я был в отпуске»: Песков о поездке Путина без шлема294
Пенсионер перерезал тросы промальпинистам73
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:24
Опубликовано видео из роскошного дворца похитившего миллиарды рублей министра
Другое
00:48
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном
Политика
01:19
В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры
Наука Наука и техника
03:40
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США
Оружие В мире
00:57
Джигарханян попал в реанимацию
Общество Другое
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:28
Летчики Су-27 отогнали американца от Шойгу
Армия Общество
00:56
Четырехдневка погубит россиян
Общество Статьи
02:31
Подпись Фриске в договоре с Русфондом оказалась подделкой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение