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В «Слуге народа» пообещали принять закон об оппозиции 

RT на русском + ещё 4 30 минут назад
Фото: vereshchuk.ukraine Facebook
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире телеканала NEWSONE заявила, что новый состав парламента примет закон об оппозиции.
«Будет закон про оппозицию. Мы должны его принять ради нас самих. Не нас, как партии «Слуга народа», а нас всех. Общество требует чёткого разделения, кто в этой стране есть оппозиция и, главное, какая ответственность этой оппозиции», — цитирует депутата РИА Новости.
Верещук подчеркнула, что ответственность оппозиции должна быть «понятна для всех».
По её мнению, закон об оппозиции на Украине уже давно «перезрел», и депутаты Рады прошлого созыва загнали себя в «политическую ловушку», не приняв вовремя этот закон.
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал мэра Киева Виталия Кличко объединиться для борьбы с «зелёной чумой».
В конце июля глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал свою партию главной оппозиционной силой в новой Раде.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News по итогам выборов в Верховную раду не исключил влияния внешних сил на лидера «Слуги народа» и президента страны Владимира Зеленского для создания парламентской коалиции.
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Комментарии
В мире , Украина , Виталий Кличко , Виктор Медведчук , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Иван Мезюхо , Верховная Рада , РИА Новости
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