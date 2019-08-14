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Кличко дал показания по уголовному делу о взятке 

News.ru + ещё 9 50 минут назад
Фото: Vitaliy_Klychko/twitter.com
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что свидетельствовал в Национальном антикоррупционном бюро по уголовному делу, которое касается заявления о взятке.
По его словам, расследование проводится по его заявлению.
Касается оно публичного заявления руководителя офиса президента Андрея Богдана о якобы предложении со стороны каких-то лиц взятки в $20 млн "Якобы от моего имени", — написал он в своём Facebook.
Он отметил, что такие заявления необходимо проверить в досудебном порядке, так как в них может быть ложь и клевета.
Ранее, как писал News.ru, правительство отказалось согласовывать увольнение Виталия Кличко. О желании разделить полномочия мэра столицы и главы администрации в июле заявили в аппарате президента.
Сам Кличко считает инициативу незаконной. Он намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр автоматически руководит и горадминистрацией. Политик также заявил, что намерен выдвигать свою кандидатуру на пост мэра на новый срок.
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Комментарии
В мире , Украина , Виталий Кличко , Андрей Богдан , Киев
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