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Кличко дал показания по делу о попытке подкупа главы офиса президента Украины 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко дал показания в уголовном деле по факту заявлений главы офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что ему предложили взятку $20 млн за то, чтобы глава столицы остался прежним.
"Сегодня свидетельствовал в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в уголовном деле, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя офиса президента Андрея Богдана о якобы предложении со стороны каких-то лиц взятки в $20 млн Якобы от моего имени", — написал Кличко в Facebook.
Подобные высказывания главы офиса президента, по мнению Кличко, "подлежат проверке в рамках досудебного расследования", поскольку могут быть "лживыми" и клеветническими".
Ранее, 30 июля, Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над столицей, а Киевом фактически руководят "два-три "смотрящих", которые контролируют группы депутатов. Глава офиса президента сообщил, что к нему приходил адвокат "одного из смотрящих", сообщил, что они зарабатывают на городском бюджете $40 млн в год, и предложил Богдану "половину этой суммы" в обмен на неприкосновенность Кличко. Тогда Богдан заявил о намерении по этому факту подать иск в суд.
НАБУ 5 августа сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с заявлением Богдана о предложении ему взятки.
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В мире , Украина , Виталий Кличко , Андрей Богдан , Киев
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