Нового украинского депутата отругали за русский язык

Представитель партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко остановила выступление Рабиновича, который начал говорить по-русски. Она напомнила, что, согласно новому закону, он обязан использовать только государственный язык на официальных мероприятиях, то есть украинский.

Рабинович попытался поспорить с Геращенко, однако его осадил лидер партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков . Он подтвердил, что депутат от партии Порошенко права, и такое правило действительно существует в законе.

«В кулуарах, в кабинетах, в туалетах, в кафе — пожалуйста, как угодно. Здесь только государственный язык», — добавила Геращенко, поблагодарив Разумкова.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны. Согласно документу, украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и государственных учреждений.