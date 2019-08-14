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Нового украинского депутата отругали за русский язык 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Избранному депутату Верховной Рады Украины Вадиму Рабиновичу от «Оппозиционной платформы — За жизнь» запретили говорить на русском языке во время подготовительного заседания парламента. Об этом сообщает «Украинская правда».
Представитель партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко остановила выступление Рабиновича, который начал говорить по-русски. Она напомнила, что, согласно новому закону, он обязан использовать только государственный язык на официальных мероприятиях, то есть украинский.
Рабинович попытался поспорить с Геращенко, однако его осадил лидер партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Он подтвердил, что депутат от партии Порошенко права, и такое правило действительно существует в законе.
«В кулуарах, в кабинетах, в туалетах, в кафе — пожалуйста, как угодно. Здесь только государственный язык», — добавила Геращенко, поблагодарив Разумкова.
16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны. Согласно документу, украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и государственных учреждений.
Позже советник Зеленского рассказал, что президент не планирует просить Конституционный суд проверить его на предмет нарушения прав языковых меньшинств, несмотря на то, что сразу после избрания глава государства раскритиковал закон за излишнюю жесткость. Тем не менее, в администрации президента не станут препятствовать депутатам, которые подадут соответствующее заявление в суд. Также в команде Зеленского не исключили, что закон будет скорректирован.
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В мире , Украина , Вадим Рабинович , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Дмитрий Разумков , Администрация Президента РФ , Верховная Рада
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