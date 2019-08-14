Экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с критикой возможного сокращения в Верховной раде комитета по делам ветеранов, назвав это «еще одним выстрелом в спину армии».
«Сокращение комитета по делам ветеранов — это еще один выстрел в спину армии… Сокращение комитета может привести к ликвидации стратегически важного министерства по делам ветеранов», — написал Порошенко в Facebook.
Экс-президент подчеркнул, что такие министерства есть во многих странах, которые участвуют в вооруженных конфликтах.
Порошенко выразил надежду на то, что «у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное решение» на проходящем в среду заседании подготовительной депутатской группы в Раде.
Ранее главная военная прокуратура Украины опубликовала ответ на заявление заместителя главы офиса президента Украины Руслана Рябошапки, что в существовании военной прокуратуры нет необходимости. В ведомстве заявили, что подобные высказывания представителей власти основываются на поверхностных знаниях о работе ведомства.