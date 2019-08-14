Порошенко заявил о новом «выстреле в спину армии» Украины

«Сокращение комитета по делам ветеранов — это еще один выстрел в спину армии… Сокращение комитета может привести к ликвидации стратегически важного министерства по делам ветеранов», — написал Порошенко в Facebook.

Экс-президент подчеркнул, что такие министерства есть во многих странах, которые участвуют в вооруженных конфликтах.

Порошенко выразил надежду на то, что «у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное решение» на проходящем в среду заседании подготовительной депутатской группы в Раде.