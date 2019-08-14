Порошенко анонсировал «выстрел в спину» армии Украины

На прошлой неделе лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил с предложением сократить число парламентских комитетов с 27 до 22. При этом он не уточнил, какие именно комитеты, по его мнению, должны быть ликвидированы.

По мнению же Порошенко, если будет сокращен комитет по делам ветеранов, это станет еще одним выстрелом в спину украинской армии.

«Это первый шаг к сворачиванию государственной политики социальной защиты ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников Революции достоинства», — убежден бывший глава Украины.

По его словам, исчезновение комитета может в итоге привести к исчезновению Министерства по делам ветеранов, а оно — стратегически важное для страны, которая участвует в вооруженном конфликте.

Предложение Дмитрия Разумкова будет обсуждаться сегодня на заседании подготовительной депутатской группы Рады. Порошенко выразил надежду на то, что депутатам хватит здравого смысла не стрелять армии в спину.