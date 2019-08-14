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Порошенко анонсировал «выстрел в спину» армии Украины 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Фото: Reuters
Армия Украины получит еще один выстрел в спину, если комитет Верховной рады по делам ветеранов будет ликвидирован. Об этом в своем фейсбуке заявил экс-президент Петр Порошенко.
На прошлой неделе лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил с предложением сократить число парламентских комитетов с 27 до 22. При этом он не уточнил, какие именно комитеты, по его мнению, должны быть ликвидированы.
По мнению же Порошенко, если будет сокращен комитет по делам ветеранов, это станет еще одним выстрелом в спину украинской армии.
«Это первый шаг к сворачиванию государственной политики социальной защиты ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников Революции достоинства», — убежден бывший глава Украины.
По его словам, исчезновение комитета может в итоге привести к исчезновению Министерства по делам ветеранов, а оно — стратегически важное для страны, которая участвует в вооруженном конфликте.
Предложение Дмитрия Разумкова будет обсуждаться сегодня на заседании подготовительной депутатской группы Рады. Порошенко выразил надежду на то, что депутатам хватит здравого смысла не стрелять армии в спину.
Комментарии1
В мире , Армия , Войска , Украина , Петр Порошенко , Дмитрий Разумков , Верховная Рада
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