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Пласидо Доминго не смог выступить после обвинений в домогательствах 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В театрах американских Филадельфии и Сан-Франциско отменили выступление испанского оперного певца Пласидо Доминго. Несколько женщин за день до этого обвинили артиста в сексуальных домогательствах.
«Мы привержены поддержке безопасной, лояльной, уважительной и надлежащей атмосферы для нашего оркестра и его сотрудников, для приглашенных исполнителей и композиторов, для нашей аудитории и общественных групп», — говорится в сообщении симфонического оркестра Филадельфии в Twitter.
Концерт должен был состояться 18 сентября. В оркестре добавили, что измененная программа концерта будет объявлена позже.
Аналогичное решение принял Оперный театр Сан-Франциско, где испанский певец должен был выступить 6 октября.
«Решение отменить концерт было принято после недавних сообщений о многочисленных обвинениях в сексуальных домогательствах. Хотя указанные инциденты произошли не в стенах Оперы Сан-Франциско, компания не может допустить артиста на сцену Военного мемориального оперного театра», — заявили в опере.
Кроме того, администрация Оперы Лос-Анджелеса (LA Opera) заявила во вторник, что начнет собственное расследование. В Метрополитен Опера сказали, что примут решение после оглашения результатов расследования LA Opera.
О домогательствах со стороны Пласидо Доминго объявили восемь певиц и одна танцовщица. По их словам, это происходило в разное время, начиная с 80-х годов прошлого века. Сам 78-летний певец все обвинения отрицает.
Ближайшее выступление певца должно пройти на Зальцбургском фестивале в Австрии в конце августа.
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Комментарии1
В мире , Пласидо Доминго , Сан-Франциско
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