Украина завершила передачу Нидерландам дела МН17. Об этом сообщает портал "Украинские новости" со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дело? фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще 3 подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
Поясняется, что СБУ отказалась ответить, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск.
Уточняется, что суд по данному делу начнется ориентировочно в марте 2020 года.
Ранее сообщалось, что немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17.