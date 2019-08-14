Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ передала дело МН17 Нидерландам 

Газета.Ru + ещё 1 57 минут назад
Украина завершила передачу Нидерландам дела МН17. Об этом сообщает портал "Украинские новости" со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дело? фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще 3 подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
Поясняется, что СБУ отказалась ответить, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск.
Уточняется, что суд по данному делу начнется ориентировочно в марте 2020 года.
Ранее сообщалось, что немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17.
Газета.Ru: последние новости
Постпред России ответил на слова об отчаянном положении украинцев в Крыму Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским Трамп заявил, что допускает выход США из ВТО
В мире , Видео , Украина , Игорь Гиркин , СБУ , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четырехдневка погубит россиян11
Россия резко ответила Лондону44
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США365
Россияне рискуют остаться без пенсий169
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии россиянина
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
03:40
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США
Оружие В мире
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:28
Летчики Су-27 отогнали американца от Шойгу
Армия Общество
00:56
Четырехдневка погубит россиян
Общество Статьи
01:07
Соловьев ответил «блокаднице» Бузовой
Шоу-бизнес
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
04:05
Россияне рискуют остаться без пенсий
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение