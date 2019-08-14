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СМИ: взрыв под Архангельском грозит разрывом военного договора между РФ и США 

Ura.Ru 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под сомнение целесообразность продления действующего между странами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на следующие пять лет. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный источник в администрации президента США.
«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу [целесообразности] продления СНВ-3 [неофициальное название договора] на пятилетний срок», — приводит ТАСС слова собеседника агентства Reuters.
Источник напомнил, что власти США считают, что взрыв на военном полигоне под Архангельском связан с проведением испытаний именно крылатой ракеты, добавив, что информацией о причинах трагедии он не располагает.
Инцидент, как напоминает RT, прогремел 8 августа. Тогда Минобороны России сообщило о двух погибших при взрыве во время испытаний жидкостного реактивного двигателя. 10 августа стало известно, что жертвами ЧП стали пять сотрудников Росатома. Еще трое госпитализированы. Позже американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтону стало многое известно после трагедии. В частности, глава государства повторил версию американских экспертов, которые говорили, что взрыв произошел при испытании крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник».
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Комментарии5
В мире , Политика , Происшествия , Дональд Трамп , Министерство обороны , Росатом , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Reuters , Архангельск , США
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