СМИ: взрыв под Архангельском грозит разрывом военного договора между РФ и США

Разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под сомнение целесообразность продления действующего между странами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на следующие пять лет. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный источник в администрации президента США

«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу [целесообразности] продления СНВ-3 [неофициальное название договора] на пятилетний срок», — приводит ТАСС слова собеседника агентства Reuters.

Источник напомнил, что власти США считают, что взрыв на военном полигоне под Архангельском связан с проведением испытаний именно крылатой ракеты, добавив, что информацией о причинах трагедии он не располагает.