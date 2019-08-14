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В ДНР назвали число получивших гражданство России 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В упрощённом порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9825 человек», — цитирует агентство сообщение ведомства.
25 июля в миграционной службе МВД ДНР заявили, что более 5,5 тыс. жителей республики получили российские паспорта.
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе.
RT на русском: последние новости
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