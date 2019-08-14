В США обвинили Кремль в искажении истории Второй мировой

Обозреватель The Washington Times предупреждает об опасности российского взгляда на устройство мира накануне 80-ой годовщины нападения нацистской Германии на Польшу . 1 сентября исполнится 80 лет со дня нападения нацистской Германии на Польшу и начала Второй мировой войны. В массе речей и выступлений, которые будут сделаны по этому поводу, нельзя позволить Москве «оправдать свою причастность к созданию и союзу с военной машиной Третьего рейха», пишет президент Американского совета по внешней политике Херманн Першнер в своей статье для The Washington Times.

Эксперт напоминает, что еще в начале июня во время мероприятий в честь 75-ой годовщины высадки союзных войск в Нормандии , официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не преувеличивать роль союзников в победе над Третьим рейхом. По ее словам, высадка в Нормандии «не оказала принципиального влияния на исход Второй мировой и Великой отечественно войны», который уже «был предопределен в результате побед Красной Армии».

«Такое повествование насилует историю. Оно игнорирует или сводит к минимуму огромные объемы военных и гуманитарных поставок, которые Америка отправляла, чтобы помочь военным усилиям России. Более того, оно позиционирует СССР как исторический моральный оплот против нацистской агрессии, а не как его инициатор, по крайней мере, на ранних стадиях конфликта», — цитирует спецкор НСН статью The Washington Times.

По словам автора материала, в период с 1941 по 1945 год США поставили в СССР более чем 11 тысяч самолетов, 6 тысяч танков, 300 тысяч грузовиков и 4 миллиона тонн еды, что вместе с другой помощью оценивалось в 11 миллиардов долларов по тем временам или же 191 миллиард долларов по курсу 2018 года.

«Стоит помнить, что прежде чем стать злейшими врагами, нацистская Германия и Советская Россия имели много общего. Идеологическое сходство между нацистами и коммунистами создало естественный интеллектуальный альянс — один из них был кодифицирован в пакте Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года, в секретных протоколах которого было указано, в какие страны могут вторгаться все страны. Восемь дней спустя, 1 сентября 1939 года, нацистская Германия вторглась в Польшу с запада, а через 16 дней СССР вторгся в Польшу с востока. За этим последовало вторжение Советского Союза в Финляндию (ноябрь 1939 г.), а также в Латвию, Эстонию, Литву и Румынию (июнь 1940 г.). В течение 18 месяцев СССР и нацистская Германия поддерживали свой нелиберальный союз. В этот период Москва поставляла большое количество сырья, которое питало нацистскую военную машину, которая продолжала вторгаться во Францию, Люксембург, Бельгию, Данию и Норвегию, помимо других стран. Затем, без предупреждения, 22 июня 1941 года Гитлер вторгся в своего советского союзника, завоевывая огромные территории Советского Союза, прежде чем был окончательно остановлен на окраине Москвы», — передает спецкор НСН выдержки из статьи американского издания.

Автор отмечает, что СССР одержали победу над нацистами с огромными человеческими потерями, но эта победа не была предопределена, как говорила Мария Захарова, и могла вообще не случиться, не будь помощи США.

«Москва стала союзником Запада против Гитлера — не потому, что советский диктатор Иосиф Сталин чувствовал какую-либо привязанность к Западу, а потому, что у Советского Союза просто не было другого выхода, если он хотел выжить. И в тот момент, когда его выживание стало безопасным, Москва обратилась к своим западным союзникам и сама устремилась к дальнейшему расширению в Европу. Только присутствие американских войск и огромная помощь, предоставляемая в рамках Плана Маршалла, не позволили странам Западной Европы постигнуть той же участи, что и их кузены из Восточной Европы, которые — однажды захваченные Советским Союзом — больше не имели свободы слова, свободных выборов или полного суверенитета», — цитирует спецкор НСН статью президента Американского совета по внешней политике.

В заключении Херман Першнер пишет, что история должна быть полезной в сегодняшних реалиях. По его словам, Россия сегодня, как и в конце Второй мировой войны, видит мировой порядок совершенно по-другому, и американцам, как и другим странам, не стоит об этом забывать.