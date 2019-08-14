Передел власти в Италии откладывается

Сенат страны отказался проводить голосование о вотуме недоверия премьер-министру Джузеппе Конте. Инициативу предложила партия "Лига", которую возглавляет глава МВД Маттео Сальвини и "Вперед, Италия " — ей руководит бывший премьер Сильвио Берлускони . Дебаты по этому вопросу в сенате закончились высокопарными выпадами, констатирует телеканал "Россия 24".

"Подумайте три раза. Удачи и делайте то, что считаете правильным. Мы идем с высоко поднятой головой. Боже, какая усталость, мы идем с высоко поднятой головой, чтобы попросить итальянцев о возможности взять за руку эту страну в течение следующих пяти лет, и мы не боимся вставать с наших министерских мест или из Сената, те, кто боится умирать каждый день. Те, кто не боится, умирают только один раз. Да здравствует свобода, да здравствует Италия, да здравствует демократия", — заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Итальянские СМИ пишут, что Сальвини пытался добиться вотума недоверия правительству и перевыборов для того, чтобы усилить позиции своей партии и самому стать премьером. В итоге сенат договорился заслушать доклад нынешнего главы правительства Джузеппе Конте на следующей неделе — он должен рассказать, как будет решаться нынешний кризис власти в стране, который образовался после развала правящей коалиции.