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Передел власти в Италии откладывается 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Сенат страны отказался проводить голосование о вотуме недоверия премьер-министру Джузеппе Конте. Инициативу предложила партия "Лига", которую возглавляет глава МВД Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" — ей руководит бывший премьер Сильвио Берлускони. Дебаты по этому вопросу в сенате закончились высокопарными выпадами, констатирует телеканал "Россия 24".
"Подумайте три раза. Удачи и делайте то, что считаете правильным. Мы идем с высоко поднятой головой. Боже, какая усталость, мы идем с высоко поднятой головой, чтобы попросить итальянцев о возможности взять за руку эту страну в течение следующих пяти лет, и мы не боимся вставать с наших министерских мест или из Сената, те, кто боится умирать каждый день. Те, кто не боится, умирают только один раз. Да здравствует свобода, да здравствует Италия, да здравствует демократия", — заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.
Итальянские СМИ пишут, что Сальвини пытался добиться вотума недоверия правительству и перевыборов для того, чтобы усилить позиции своей партии и самому стать премьером. В итоге сенат договорился заслушать доклад нынешнего главы правительства Джузеппе Конте на следующей неделе — он должен рассказать, как будет решаться нынешний кризис власти в стране, который образовался после развала правящей коалиции.
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Комментарии
В мире , Сильвио Берлускони , МВД , Италия
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