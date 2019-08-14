На Украине хотят создать режимный район для морской блокады Крыма

Украинская госслужба предложило создать режимный район вокруг Крыма с целью воспрепятствования подхода судов к его берегам. Тем временем, депутат Верховной рады назвали вопрос о возвращении Крыма Украине «закрытым». Ранее в Кремле подчеркивали, что вопроса о присоединении полуострова к Украине «не существует и существовать не может», так как Крым является одним из субъектов РФ

Киев не оставляет попыток организовать блокаду Крыма во всевозможных сферах — так украинское государственное учреждение «Госгидрография», занимающееся безопасностью судоходства в морском регионе и на внутренних водных путях, предложило создать режимный район вокруг российского полуострова с целью воспрепятствования подхода судов к его берегам. \

«Госгидрография» продолжает борьбу с Российской Федерацией. Крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявления Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты», — рассказал первый заместитель начальника украинского ведомства Богдан Устименко.

Также одной из главных целей такой инициативы чиновник назвал снятие с украинских властей ответственности за потенциальные аварийные ситуации, которые могут возникнуть в территориальных водах у берегов Крыма, передает НСН.

«Госгидрография» собирается добиться изъятия из незаконного оборота электронной картографической продукции России о водах Украины. Кроме того, это позволит полностью прекратить заход в крымские порты иностранных судов и частично российских судов», — добавил Устименко.

Двумя днями ранее так называемая «прокуратура автономной республики Крым», которая располагается в Киеве и не имеет отношения к российскому региону, обыскала танкер «Мария» после посещения крымского порта. В украинском ведомстве заявили, что судно поставляло нефтепродукты в Севастополь для подразделений российского Черноморского флота.

За два дня до этого депутат Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» назвал Россию стороной, которая якобы «воюет» по вопросу Крыма, передает ФАН.

«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором», — пояснил член партии «Оппозиционный блок — За жизнь».

При этом нардеп назвал вопрос о возвращении Крыма Украине закрытым. Политик пояснил, что жители полуострова уже не позволят Киеву забрать его назад.

«Когда этот вопрос поднимаешь в общении с любыми, американцами даже, они все там: «Ребята, вы же понимаете, что все. Ну что мы теперь ядерную войну развяжем?!» — резюмировал парламентарий.

При этом возвращение Крыма в состав Украины заложено в политической программе украинского президента Владимира Зеленского . Еще во время предвыборной гонки он назвал это одной из главных своих целей наряду с прекращением вооруженного конфликта на востоке страны.

То же самое он заявил и в мае в своей инаугурационной речи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что вопроса о присоединении полуострова к Украине «не существует и существовать не может», так как Крым является одним из субъектов РФ.

В то же время советник Зеленского Никита Потураеврассказал, что ждет вооруженные силы Украины в случае атаки на Крым. По его словам, в ходе этого нападения ВСУ будут полностью разбиты. Он отметил, что власти Украины должны быть готовы к любому варианту развития событий. При этом политик подчеркнул, что сейчас наступать на Крым нельзя.

«Это — уничтожить армию», — заверил Потураев.

В прошлом месяце бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил уверенность, что украинские войска с помощью крылатых ракет «Нептун» могут уничтожить российские военные корабли любого класса в портах их базирования на Черном и Азовском море и «в течение нескольких минут снести» Крымский мост.

По его словам, для защиты от России в Черном и Азовском морях Киев смог быстро модернизировать ракетные системы С-125 и разработать собственный комплекс крылатых ракет.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал это заявление «бредом сумасшедшего». По словам Фикса, украинская армия не обладает оружием, которое могло бы разрушить мост, проходящий через Керченский пролив.