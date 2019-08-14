Американские эксперты высмеяли «новое оружие» Трампа

Разработка ракет с ядерной силовой установкой вряд ли в настоящее время может вестись в Соединенных Штатах . Президент Дональд Трамп , рассуждая о «новом оружии лучше русского», вряд ли понимает, о чем он говорит. Такое общее мнение было высказано американскими экспертами в области вооружений.

Трамп накануне написал в Twitter о том, что взрыв под Северодвинском раскрыл разведке США очень важную информацию о новейшем оружии русских. При этом сами Соединенные Штаты имеют подобные технологии. И они опережают российские.

Президент, видимо прочитав об этом в New York Times, принялся рассуждать о взрыве в России ракеты SSC-X-9 Skyfall, как в странах НАТО называют комплекс с ядерной энергетической установкой 9М730 «Буревестник». Он имеет практически ни чем не ограниченную дальность поражения целей.

Американские эксперты поспешили разочаровать общественность и собственного лидера.

«Похоже, президент Соединенных Штатов очень мало знает об арсенале США. У нас нет ядерной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Мы думали об этом в 1960-х и решили, что это безумие, потому что это действительно безумие», — написала в Twitter старший директор по вопросам политики Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл.

«Несмотря на то, что считает президент Трамп, Соединенные Штаты не настолько глупы и безрассудны, чтобы ввязаться в разработку и испытания ядерной ракеты с ядерной силовой установкой. Такое оружие опасно, излишне и рискованно», — цитирует РИА «Новости» слова исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбалла.

По его мнению, даже если подобная ракетная программа существует, ее необходимо свернуть.

Старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия при Университете Пенсильвании Брайан Маккеон считает, что Трамп совсем не понимает, о чем говорит. «Я не имею понятия. И не думаю, что он это понимает. Насколько мне известно, у нас не ведутся разработки подобных ракет», — сказал Маккеон.

С 2014 по 2017 годы Маккеон являлся первым помощником заместителя министра обороны США. На исходе президентства Барака Обамы он занимал должность исполняющего обязанности замминистра.

Судя по тому, что Трамп написал накануне в Twitter, он также переживает за экологическую обстановку в регионе, где произошла авария нового российского устройства.