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Российский дипломат резко ответил на заявления британцев в ООН о крымчанах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Seth Wenig
Международное гуманитарное право не должно становиться предметом политических манипуляций, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совбеза.
Заседание было посвящено проблемам международного гуманитарного права. Представитель России выступал после речи постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс.
Она заявила, что украинским "гражданам Крыма, в нарушение международного гуманитарного права, отказано в доступе к базовым услугам, так как они не изменили свое гражданство". Кроме того, по ее словам, в Сирии народ вынуждают голодать, в некоторые районы не допускают МККК.
"Нередкие сейчас избирательные подходы и двойные стандарты сказываются на авторитете международного гуманитарного права. В этих условиях у многих, в зависимости от политических предпочтений, возникает соблазн раскрутить нарушения одних сторон и утаить преступления других", — сказал Полянский.
"Убеждены, что нормы международного гуманитарного права не должны являться инструментом политических манипуляций", — подчеркнул он.
По его словам, пример этой ситуации члены Совбеза ООН услышали сегодня из выступления представителя Великобритании Карен Пирс. Полянский обратил внимание, что на территории России, включая Крым, нет вооруженного конфликта, что делает разговоры о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместными.
Он также напомнил о проблеме с гуманитарным правом в Сирии, подчеркнув отсутствие какой-либо реакции со стороны Британии и США.
Российский представитель призвал все государства строго выполнять возложенные на них обязательства по международному праву.
"Мы убеждены, что проблема имплементации кроется не в слабости международного гуманитарного права, а в неготовности или нежелании осуществлять его принципы и нормы на практике", — заключил он.
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В мире , Политика , Карен Пирс , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН , Республика Крым , Сирия , Великобритания
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