Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру.

"Я хотел бы попросить о проведении срочного заседания Совета Безопасности по пункту повестки "индо-пакистанский вопрос", чтобы обсудить ситуацию, возникшую из-за недавних агрессивных действий Индии, угрожающих международному миру и безопасности и подрывающих международно признанный спорный статус Джамму и Кашмира", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам главы пакистанского МИД, Индия в одностороннем порядке стремится изменить демографическую структуру этой территории, нарушает основные права народа Кашмира, включая их неотъемлемое право на самоопределение.

Куреши также попросил, чтобы в заседании Совбеза позволили участвовать представителю правительства Пакистана.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.