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Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру.
"Я хотел бы попросить о проведении срочного заседания Совета Безопасности по пункту повестки "индо-пакистанский вопрос", чтобы обсудить ситуацию, возникшую из-за недавних агрессивных действий Индии, угрожающих международному миру и безопасности и подрывающих международно признанный спорный статус Джамму и Кашмира", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам главы пакистанского МИД, Индия в одностороннем порядке стремится изменить демографическую структуру этой территории, нарушает основные права народа Кашмира, включая их неотъемлемое право на самоопределение.
Куреши также попросил, чтобы в заседании Совбеза позволили участвовать представителю правительства Пакистана.
Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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В мире , Имран Хан , МИД , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Пакистан
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