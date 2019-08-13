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Постпред Британии заявила об «отчаянном положении» украинцев в Крыму 

RT на русском + ещё 2 30 минут назад
Фото: Reuters
Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что украинские граждане в Крыму находятся в «отчаянном» положении и якобы не получают доступ к базовым социальным услугам.
«Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили своё гражданство», — приводит заявление британского дипломата на заседании Совета Безопасности ООН ТАСС.
При этом исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя выступление британской коллеги, подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.
«У вас, видимо, какая-то устаревшая информация или вас плохо подготовили. На территории нашей страны нет никакого вооружённого конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно», — отметил российский дипломат.
Ранее на Украине предложили создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и «за умы россиян на территории России».
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Комментарии9
В мире , Политика , Украина , Карен Пирс , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Великобритания
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