Постпред Британии заявила об «отчаянном положении» украинцев в Крыму

ООН Постоянный представитель Великобритании Карен Пирс заявила, что украинские граждане в Крыму находятся в «отчаянном» положении и якобы не получают доступ к базовым социальным услугам.

«Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили своё гражданство», — приводит заявление британского дипломата на заседании Совета Безопасности ООН ТАСС.

При этом исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский , комментируя выступление британской коллеги, подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.

«У вас, видимо, какая-то устаревшая информация или вас плохо подготовили. На территории нашей страны нет никакого вооружённого конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно», — отметил российский дипломат.

Ранее на Украине предложили создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и «за умы россиян на территории России».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.