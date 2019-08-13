Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ 

Вновь демонизируют: Польша ополчилась на РФ
Европе следует усилить борьбу с российской дезинформацией. Об этом, как сообщает RT, гласит документ Польского института международных дел.
Украина выдворила российского дипломата
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) в Львовской области выявила местного жителя, который собирал данные для спецслужб России и передавал их российскому дипломату. Об этом сообщает "Интерфакс".
Из Пенсионного фонда похитили 11 млрд рублей
Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР). Однако юристы и представители профильных министерств расходятся в оценке того, могли ли пенсионные накопления россиян уйти из государственной собственности после перевода денег из ПФР в НПФ.
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Самолет НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу в нейтральном небе над Балтийским морем. Видеозапись маневра опубликована на сайте телеканала «Звезда».
ЧП в Северодвинске: Кремль прокомментировал данные о радиации
Безопасность граждан Российской Федерации полностью обеспечивается, в этом нет никаких сомнений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Над россиянами нависла кредитная бомба
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что потребительские кредиты россиян могут «прорвать плотину российской экономики». Об этом сообщает «Ридус».
Российский десантник убил другого одним ударом
Житель Мурманска, служивший в воздушно-десантных войсках (ВДВ), одним ударом убил другого десантника. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области.
Зеленский пошел навстречу «преследуемым» россиянам
Россиянам, преследуемым на родине по политическим причинам, станет проще получить украинское гражданство. Соответствующее поручение правительству Украины дал Владимир Зеленский. Текст указа президента опубликован на его сайте.
Дело об изнасиловании: дознавательнице стало плохо в суде
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23-летней экс-дознавательнице из Уфы стало плохо в здании суда, куда она явилась впервые для дачи показаний по делу о групповом изнасиловании. В связи с этим заседание вновь было перенесено. За короткое время присутствия в суде девушка успела зачитать часть своих показаний с телефона.
Журналист взял назад свои слова о Кадырове
Максим Шевченко взял обидные для Рамзана Кадырова слова назад после звонка главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Об этом сам журналист сообщил в своем инстаграме.
Китай припас «бомбу» к началу валютной войны
Китайские власти воздерживаются от использования масштабных монетарных стимулов, сохраняя этот вариант про запас в ситуации, когда торговое противостояние с США может трансформироваться в глобальную валютную войну.
Россиянину дадут компенсацию за призыв в армию
На Камчатке суд частично удовлетворил иск, который местный аспирант подал к Минобороны из-за упущенной выгоды за время службы в армии. Об этом сообщает «Кам 24».