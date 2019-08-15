В партии Зеленского объяснились за «выстрел» в спину армии

«Стратегия наша состоит в том, чтобы принять закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов — кроме ветеранов труда», — отметила она.

По словам политика, Украине необходимо отказаться от такой практики, когда средства направляются не на социальную защиту нуждающихся, а на содержание «раздутого госаппарата». Третьякова также уточнила, что ее фракция в Раде будет лоббировать права ветеранов, но для этого не нужно «плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств».

Накануне, 14 августа, Порошенко назвал планы сократить комитет Рады по делам ветеранов очередным выстрелом украинского президента Владимира Зеленского в спину армии. По мнению Порошенко, действия нынешних властей могут привести к ликвидации министерства по делам ветеранов — ведомства, которое, как добавил политик, есть во всех государствах, участвующих в вооруженных конфликтах.

9 августа партия Зеленского «Слуга народа» предложила сократить пять комитетов, объединив их с другими. Так, в Верховной Раде могут исчезнуть комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.