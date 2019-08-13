«Ему нужна была кровь»: Атамбаева обвинили в госперевороте

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву , задержанному на прошлой неделе, предъявили обвинение в убийстве. Его также подозревают в подготовке госпереворота и организации массовых беспорядков. Атамбаеву может грозить пожизненное лишение свободы.

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе, в убийстве. С таким заявлением выступил начальник управления генпрокуратуры Киргизии по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев, передает ТАСС.

«Атамбаеву вручено уведомление в подозрении об участии в нескольких особо тяжких преступлениях», — сказал Бейшекеев.

Атамбаеву инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов , организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

Он также добавил, что бывшему лидеру Киргизии может грозить пожизненное лишение свободы.

В то же время глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев занимался подготовкой государственного переворота. «Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота», — пояснил Опумбаев.

По его словам, во время штурма резиденции Атамбаева, экс-президент стрелял в бойцов спецназа на поражение.

Речь идет о событиях 7-8 августа, когда спецназ Киргизии штурмовал резиденцию экс-президента в Кой-таш. Взять Атамбаева удалось лишь с третьей попытки, а сами события сопровождались массовыми акциями протеста в поддержку бывшего лидера страны.

Единственный погибший при штурме 7 августа сотрудник правоохранительных органов был ранен из оружия, найденного в доме Атамбаева, подчеркнул Опумбаев.

Однако Атамбаев и сам не скрывал, что стрелял по бойцам спецназа из огнестрельного оружия. По его словам, при штурме резиденции он один использовал огнестрел против силовиков.

«Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят», — отмечал Атамбаев.

Признание экс-президента можно расценивать как защиту своих сторонников. Дело в том, что в ходе штурма силовые ведомства Киргизии обвиняли соратников Атамбаева в применении огнестрельного оружия против бойцов спецназа. Эксперты положительно оценивают заявление политика. По словам гендиректора института ЕАЭС Владимира Лепехина, Атамбаев «поступил как мужчина».

«Атамбаев взял вину на себя. Он поступил как мужчина в том смысле, что не стал перекладывать вину на кого-то. В любом случае реальную степень его вины определит суд. Думаю, в процессе следствия ему могут быть предъявлены и другие обвинения. Поэтому, пока идет процесс, начавшийся с момента задержания, нужно изолировать Атамбаева от власти, наказать его за попытки участия в этой власти, сопротивление силовым структурам и так далее», — сказал Лепехин в эфире Sputnik.

Он также допустил, что Атамбаев не будет наказан по всей строгости закона за свои действия в отношении силовиков.

Бойцы спецназа начали операцию по задержанию Атамбаева 7 августа. Силовики попытались взять штурмом резиденцию экс-президента в селе Кой-Таш. Однако эта попытка закончилась полным провалом. Сторонники Атамбаева дали отпор спецназу и забаррикадировались в доме своего лидера. Второй штурм начался ближе к ночи, силовики с помощью подкрепления вновь попытались захватить Атамбаева, но из-за жесткого сопротивления сторонников экс-президента им пришлось отступить. При этом при штурме шесть спецназовцев попали в плен к соратникам Атамбаева.

Операция по захвату бывшего лидера Киргизии была продолжена днем, 8 августа. Силовикам удалось освободить своих задержанных сотрудников, и они начали третий штурм. Но он также не дал никакого результата, в итоге Атамбаев сам сдался сотрудникам силовых ведомств.

В результате столкновений сторонников Атамбаева и силовиков пострадали более 130 человек и погиб один боец спецназа. Сотрудник спецподразделения госкомитета нацбезопасности Киргизии скончался в больнице от пулевого ранения в грудную клетку.

После задержания Атамбаев был доставлен в главное управление МВД Киргизии. Экс-президенту было предъявлено обвинение в коррупции из-за дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Изначально Атамбаев проходил свидетелем по данному расследованию, именно дело Батукаева послужило причиной для задержания экс-президента. Дело в том, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос, поэтому госкомитета нацбезопасности решил доставить бывшего президента в Бишкек силой.