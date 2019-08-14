Джо Скарборо: убийство Эпштейна было сделано «по-русски» (Washington Examiner, США)

Любое гнусное преступление — убийство или изнасилование, совершенное американцами в родной Америке, — теперь принято связывать с Россией и русскими. Это стало модным с подачи политической элиты США , которая давно стремится привить населению страны негативное отношение к России. Сейчас с Россией ассоциируют и убийство растлителя малолетних Джеффри Эпштейна…

По словам Джо Скарборо* (Joe Scarborough), богатые и влиятельные люди, судя по всему, сильно взволнованы по поводу самоубийства Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein) и называют этот инцидент «предсказуемым» и сделанным «по-русски».

Эпштейн, обвиненный в незаконном привлечении детей к занятию проституцией, повесился в своей камере в Манхэттенском коррекционном центре (Manhattan Correctional Center).

Его сотрудники вывезли сегодня утром тело Эпштейна из этого следственного изолятора

«Парень, обладавший информацией, которая могла бы разрушить богатых и влиятельных мужчин, найден мертвым в своей тюремной камере. Как это предсказуемо… и по-русски», — сказал один из ведущих программы «Доброе утро, Джо» (Morning Joe) телеканала MSNBC (Джо Скарборо — прим. редакции ИноСМИ), и это стало очередным добавлением к скептической реакции по поводу смерти Эпштейна.

«Как сообщают, он пытался покончить с собой две недели назад. А теперь они позволили ему завершить начатую работу? Полная ерунда, — написал в своем твите Скарборо. — Влиятельные фигуры из числа демократов и республиканцев сделали глубокий вздох облегчения, — а также один профессор Гарвардского университета или даже два».

He reportedly tried to kill himself two weeks ago. And is allowed to finish the job now? Bullshit. — Joe Scarborough (@JoeNBC) 10 августа 2019 г.

Powerful Democratic and Republican figures breathing a huge sigh of relief—as well as a Harvard professor or two. — Joe Scarborough (@JoeNBC) 10 августа 2019 г.

В занимающем 14 страниц обвинении в отношении Эпштейна говорится о том, что этот богатый финансист подвергал сексуальной эксплуатации большое количество малолетних девочек в своих домах в Нью-Йорке и во Флориде, а также в других местах, а происходило это в период с 2002 года по 2005 год.

Сотрудники тюрьмы установили за Эпштейном 24-часовое наблюдение после того, как в июле он был найден без сознания в своей камере с повреждениями на шее и на спине. Тогда некоторые наблюдатели предположили, что на Эпштейна совершил нападение кто-то из заключенных. Представители властей официально не подтверждают, что в тот раз Эпштейн предпринял попытку самоубийства.

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* Джо Скарборо — бывший конгрессмен из Флориды

Washington Examiner, США