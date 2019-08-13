В Германии признали укрепление роли фашистов

Германия превращается в Великую Германию из-за роста военной мощи и укрепления «фашистских элементов в обществе». Такое заявление сделал бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Модров в интервью РИА Новости.

«Если ФРГ сегодня превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, и появляются фашистские элементы, это должно снова означать: люди, будьте бдительны», — подчеркнул Модров. Он также рассказал о том, как сам попал в плен в 1945 году, когда ему было 17 лет, он был «мальчиком Гитлера» и был готов сражаться с Красной Армией.

Бывший премьер ГДР, по его словам, пришел к антифашизму после того, как пообщался лично с красноармейцами, которые не имели к нему никаких претензий. Модров также рассказал о дружбе с русским соседом во время обучения в Москве.