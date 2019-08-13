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На Украине назвали дату запуска канала на русском языке 

Газета.Ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
На Украине назвали дату запуска русскоязычного телеканала, который призван "бороться за умы". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Отмечается, что запустить телеканал планируют в октябре 2019 года.
Уточняется, что телеканал будет в основном ориентирован на русскоязычную аудиторию на востоке Украины и в Крыму.
Источник издания заявил, что вещание на телеканале будет проходить в формате инфотеймента, будет делаться упор на развлекательный контент, поскольку он является "крючком" для зрителя.
Ранее сообщалось, что Россия прокомментировала идею украинского канала для "борьбы за умы".
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