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Украина назвала условие возврата воды в Крым 

Lenta.ru + ещё 45 46 минут назад
Украина назвала условие восстановления водоснабжения Крыма. Об этом сообщает УНН.
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«Уже не можете, тяжело? Освобождайте Крым! Мы зайдем разберемся и с водой, и с электроэнергией, и с другими проблемами. Граждане Украины в Крыму начнут, как раньше, дышать свободой, территория будет развиваться, пойдут поезда, полетят самолеты», — заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Изет Гданов.
Он подчеркнул, что для Украины крымский вопрос остается стратегическим, а единственным аргументом для начала разговоров о восстановлении водоснабжения Крыма является передача полуострова Украине.
В 2014 году, после воссоединения с Россией, Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Канал, который был построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма, покрывал 90 процентов потребности полуострова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией. Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.
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Комментарии28
В мире , Видео , Украина , Республика Крым
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