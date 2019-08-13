Россия оказалась любимой темой Трампа

Россия стала самой упоминаемой страной в Twitter-аккаунте президента США Дональда Трампа с начала его работы на этом посту. Об этом в Twiiter сообщил The Economist.

Отмечается, что американский лидер говорил о России 297 раз — почти в два раза больше, чем о Северной Корее, у которой 163 упоминания. Третье место по популярности в блоге Трампа занял Китай.

Издание отметило, что Великобритания оказалась на 15-м месте по количеству упоминаний, несмотря на теплые отношения между государствами. Всего же Трамп упомянул за два года 81 страну.

Ранее президент США рассказал о переименовании СССР в Россию. По его мнению, Советский Союз существовал «до того, как они решили называть себя Россией».